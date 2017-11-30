Посол США рассказала о направлениях американской поддержки Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Американская поддержка помогает Украине достичь европейских стандартов. Об этом во время церемонии приведения к присяге добровольцев Корпуса мира США сказала чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович, передает корреспондент УНН.
"Американская поддержка реформ в Украине всесторонняя, и работает по двум взаимоусиливающим направлениям - поддержка процесса реформ в Украине и сопротивление российской агрессии", - отметила она.
По ее словам, программы США в Украине помогают Украине создать действенную экономику и демократию, которые "соответствуют украинским стремлениям и европейским стандартам".
"Наше сотрудничество в военной сфере и поддержка по вопросам безопасности также направлены на усиление способности Украины защитить себя от внешней российской агрессии", - добавила посол.
По мнению М.Йованович, американская поддержка помогает Украине приобрести тех качеств, которые стремились видеть граждане во время Революции Достоинства.
"Оба направления помогают создать такую страну, которую украинцы стремились видеть в 2014 году - с прочной демократией, основанной на западных ценностях, которая не поддается внешнему давлению и является более способным партнером для США", - сказала она.
Как сообщал УНН, количество украинцев с положительным отношением к США увеличилось вдвое за последние 4 года.