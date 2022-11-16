Посол Польщі в НАТО: відповідальність за ракетний інцидент несе Росія

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У розмові з CNN посол Томаш Шатковський сказав, що інциденту не сталося б, якби Росія не напала на Україну та не вчинила військових злочинів, атакуючи цивільну інфраструктуру.

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"Остання відповідальність лежить на Росії", - сказав Шатковський.

На запитання про те, як почуваються поляки після інциденту, Шатковський сказав, що «певний рівень побоювань зрозумілий», додавши, що влада робить багато для того, щоб заспокоїти населення.

Нагадаємо

Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі поблизу кордону з Україною.

Розслідування інциденту в Польщі триває.

Це перший випадок, коли країна НАТО постраждала від російсько-української війни. Голова НАТО Йенс Столтенберг також заявив, що Росія несе «остаточну відповідальність» за інцидент, «оскільки вона продовжує незаконну війну проти України».