Посол Польши в НАТО: ответственность за ракетный инцидент несет Россия

Детали

В разговоре с CNN посол Томаш Шатковский сказал, что инцидента не произошло бы, если бы Россия не напала на Украину и не совершила военных преступлений, атакуя гражданскую инфраструктуру.

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"Последняя ответственность лежит на России", - сказал Шатковский.

На вопрос о том, как чувствуют себя поляки после инцидента, Шатковский сказал, что «определенный уровень опасений понятен», добавив, что власть делает многое для того, чтобы успокоить население.

Напомним

Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем ​​после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе за 10 км от границы с Украиной.

Расследование инцидента в Польше продолжается.

Это первый случай, когда страна НАТО пострадала от русско-украинской войны. Глава НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Россия несет «окончательную ответственность» за инцидент, «поскольку она продолжает незаконную войну против Украины».