Посол ОБСЄ Сайдік привітав обмін утримуваними
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі посол Мартін Сайдік привітав обмін утримуваними особами на Донбасі, який відбувся 29 грудня, закликавши сторони продовжувати зусилля для мирного врегулювання конфлікту на сході України шляхом повної і всеосяжної імплементації мінських угод. Про це йдеться у заяві Сайдіка, поширеній пресслужбою ОБСЄ напередодні, передає УНН.
"Я щиро вітаю взаємне звільнення і обмін утримуваних осіб згідно зі спільним рішенням Тристоронньої контактної групи, ухваленим 23 грудня 2019 року за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України. Це дуже важливий крок, якого довго чекали як утримувані, так і їхні рідні і близькі", - зазначив Сайдік.
З його слів, зроблений напередодні новорічних і різдвяних свят, такий крок має особливе символічне значення.
"Високо оцінюючи досягнуте, я закликаю сторони і далі докладати усіх необхідних зусиль для мирного врегулювання конфлікту на сході України шляхом повної і всеосяжної імплементації Мінських угод, спираючись в тому числі і на рекомендації Нормандської четвірки", - вказав Сайдік.
Нагадаємо, раніше в ОБСЄ прокоментували обмін утримуваними особами між Україною та "Л/ДНР".
29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. Пізніше Офіс Президента опублікував детальний список українців, які повернулися.