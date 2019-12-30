Посол ОБСЄ Сайдік привітав обмін утримуваними

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі посол Мартін Сайдік привітав обмін утримуваними особами на Донбасі, який відбувся 29 грудня, закликавши сторони продовжувати зусилля для мирного врегулювання конфлікту на сході України шляхом повної і всеосяжної імплементації мінських угод. Про це йдеться у заяві Сайдіка, поширеній пресслужбою ОБСЄ напередодні, передає УНН.