Посол Макеєв відповів на звинувачення свого попередника в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Посол України у Німеччині Олексій Макеєв не бачить необхідності реагувати на звинувачення, висловлені його попередником у Берліні Андрієм Мельником. Про це дипломат сказав в інтервʼю Радіо Свобода, передає УНН.
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«Це є особистою позицією Андрія Мельника. І тому на особисті випади я не реагую. Я – посол, я представляю президента, представляю уряд, представляю українську державу і кожного українця тут, в Німеччині. І на цій позиції я не маю права і не бажаю висловлювати позицію особисту. Вона є офіційною. І те, чого ми змогли досягти за останніх 7 місяців, як я на цій посаді, ми про це говорили... Результати є. Ви їх можете самі побачити», – сказав Макеєв.
Доповнення
Цього місяця колишній посол у Німеччині, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник жорстко розкритикував Макеєва.
За його словами, Макеєв «розтоптав усе», що Мельник зробив під час роботи у Берліні «потом і кров’ю». Мельник звинуватив свого наступника в тому, що той не виконує свою роботу належним чином.