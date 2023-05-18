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Посол Макеев ответил на обвинения своего предшественника в Германии

Киев • УНН

 • 829029 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Посол Украины в Германии Алексей Макеев не видит необходимости реагировать на обвинения, высказанные его предшественником в Берлине Андреем Мельником. Об этом дипломат сказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Цитата

«Это является личной позицией Андрея Мельника. И поэтому на личные выпады я не реагирую. Я – посол, я представляю президента, представляю правительство, представляю украинское государство и каждого украинца здесь, в Германии. И на этой позиции я не имею права и не желаю высказывать позицию личную. Она является официальной. И то, чего мы смогли достичь за последние 7 месяцев, как я на этой должности, мы об этом говорили... Результаты есть. Вы их можете сами увидеть», – сказал Макеев.

Дополнение

В этом месяце бывший посол в Германии, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник жестко раскритиковал Макеева.

По его словам, Макеев «растоптал все», что Мельник сделал во время работы в Берлине «потом и кровью». Мельник обвинил своего преемника в том, что тот не выполняет свою работу должным образом.

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