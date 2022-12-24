Посол Китаю в ЄС: ми не хочемо вибирати між друзями Україною та рф

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“І росія, і Україна є хорошими друзями, тому ми не хочемо вибирати між друзями. Це відправна точка нашої позиції”, — сказав він.

Фу Конг також додав: “ця криза поставила нас у дуже складне становище з політичної точки зору... і створила велику напругу в наших відносинах” з Європою.

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Він назвав війну рф проти України “так званою спецоперацією”, оскільки “саме так це назвали росіяни” та заявив, що одним з його пріоритетів на новій посаді є “деполітизація” відносин між ЄС і Китаєм.

“На другий день після початку цієї операції відбулася важлива телефонна розмова між президентом Китаю Сі та президентом путіним. І під час цієї розмови президент Сі чітко висловився за пошук мирного рішення”, — заявив Фу Конг.

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