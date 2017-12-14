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Посол Канади розповів, з чим Фріланд приїде до Києва наступного тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд наступного тижня здійснить візит до Києва, в рамках якого розповість про підтримку Канадою українських інтересів під час наступного засідання Великої сімки. Про це у коментарі УНН розповів посол Канади в Україні Роман Ващук.

Відповідаючи на питання журналіста, яким чином Канада зможе підтримувати інтереси України на наступному засіданні G7, посол зазначив, що це стане темою, на яку висловиться голова МЗС Канади, коли приїде до Києва.

"На цю тему буде висловлюватись наш міністр закордонних справ, яка наступного тижня буде в Києві", - сказав посол.

Нагадаємо, Канада наступного року витратить близько 65 млн доларів на оборонну підтримку в Україні.

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