Посол Канады рассказал, с чем Фриланд приедет в Киев на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд на следующей неделе совершит визит в Киев, в рамках которого расскажет о поддержке Канадой украинских интересов во время следующего заседания Большой семерки. Об этом в комментарии УНН рассказал посол Канады в Украине Роман Ващук.
Отвечая на вопрос журналиста, каким образом Канада сможет поддерживать интересы Украины на следующем заседании G7, посол отметил, что это станет темой, на которую выскажется глава МИД Канады, когда приедет в Киев.
"На эту тему будет высказываться наш министр иностранных дел, которая на следующей неделе будет в Киеве", - сказал посол.
Напомним, Канада следующем году потратит около 65 млн долларов на оборонную поддержку в Украине.