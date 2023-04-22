Посол Ізраїлю про можливий старт тестування системи раннього оповіщення у Києві у травні: система вимагає адаптації

Нещодавно ізраїльське видання Walla з посиланням на джерела повідомило про те, що Командування тилу Ізраїлю (військове управління із захисту цивільного населення в країні – ред.). у травні планує випробувати в Києві системи раннього сповіщення про повітряні атаки і ракетні обстріли.

В інтерв'ю УНН Надзвичайний і повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що деталі співробітництва держав з цього питання тримають у таємниці, проте обидві сторони працюють над прискоренням процесу.

Цитата

“Не можу це підтвердити, тому що контакти між військовими закриті і тримаються в секреті. Я не знаю всіх деталей, але обидві сторони працюють над тим, щоб в України, якнайшвидше, з'явилася система раннього оповіщення”, – повідомив Бродський.

Посол пояснив, що цю систему необхідно адаптувати до масштабів і загроз, з якими стикається Україна. Дипломат зазначає, що територія української держави в рази більша за територію Ізраїлю (населення держави на 31 грудня 2022 року становить 9,656 млн осіб; територія — 22 072 км²), що уповільнює процес.

“Не йдеться про те, щоб взяти ізраїльську систему і просто встановити її в Україні. Ця система ґрунтується на ізраїльському досвіді, але її потрібно адаптувати до масштабів України та загроз, з якими вона стикається. Процес адаптації непростий, вимагає нових технічних рішень, і це займає час”, – пояснив Бродський.

Посол також зазначає, що єврейська держава має ресурси та бюджет на подальшу розробку системи.

“Наскільки я розумію, не йдеться про те, щоб ця система запрацювала відразу по всій Україні. Буде обрано регіон, можливо, це буде Київ, або ж інша область, де цю систему буде встановлено і випробувано перший раз. Потім, якщо буде можливість встановити таку саму систему в інших регіонах, то це буде зроблено. Уявіть собі, що Київська область – це приблизно розмір Ізраїлю. Тобто, це далеко не найпростіше завдання”, – підсумував він.

Доповнення

У лютому поточного року міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, в рамках свого візиту в Україну повідомив, що його країна допоможе Києву з розробкою “розумної” системи оповіщення про повітряні ракетні та дронові атаки.

Зі свого боку посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що ізраїльську систему оповіщення про повітряну небезпеку можуть встановити протягом чотирьох місяців, в той час, як Україна веде переговори про це вже останні півроку. За його словами, такі терміни для встановлення недостатньо вдалі, оскільки Україна перебуває в активній фазі війни.