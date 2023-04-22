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Посол Израиля о возможном старте тестирования системы раннего оповещения в Киеве в мае: система требует адаптации

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский прокомментировал информацию израильских СМИ о планах провести испытания усовершенствованной системы оповещения о ракетных ударах в Киеве. Об этом он рассказал в комментарии УНН.

Недавно израильское издание Walla со ссылкой на источники сообщило о том, что Командование тыла Израиля (военное управление по защите гражданского населения в стране – ред). в мае планирует испытать в Киеве системы раннего оповещения о воздушных атаках и ракетных обстрелах.

В интервью УНН Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил, что детали сотрудничества государств по данному вопросу держится в секрете, однако обе стороны работают над ускорением процесса.

Цитата

“Не могу это подтвердить, потому что контакты между военными закрыты и держатся в секрете. Я не знаю всех деталей, но обе стороны работают над тем, чтобы у Украины, как можно быстрее, появилась система раннего оповещения”, – сообщил Бродский.

Посол объяснил, что данную систему необходимо адаптировать к масштабам и угрозам, с которыми сталкивается Украина. Дипломат отмечает, что территория украинского государства в разы больше территории Израиля (население государства на 31 декабря 2022 года составляет 9,656 млн человек; территория — 22 072 км²), что замедляет процесс.

“Речь не идет о том, чтобы взять израильскую систему и просто установить ее в Украине. Эта система основывается на израильском опыте, но ее нужно адаптировать к масштабам Украины и угрозам, с которыми она сталкивается. Процесс адаптации непростой, требует новых технических решений, и это занимает время”, – объяснил Бродский.

Посол также отмечает, что у еврейского государства есть ресурсы и бюджет на дальнейшую разработку системы.

“Насколько я понимаю, речь не идет о том, чтобы эта система заработала сразу по всей Украине. Будет выбран регион, возможно, это будет Киев, либо же другая область, где эта система будет установлена и испытана первый раз. Потом, если будет возможность установить такую же систему в других регионах, то это будет сделано. Представьте себе, что Киевская область – это примерно размер Израиля. То есть, это далеко не самая простая задача”, – подытожил он.

Дополнение

В феврале текущего года министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, в рамках своего визита в Украину сообщил, что его страна поможет Киеву с разработкой “умной” системы оповещения о воздушных ракетных и дроновых атаках.

В свою очередь посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что израильскую систему оповещения о воздушной опасности могут установить в течение четырех месяцев, в то время, как Украина ведет переговоры об этом уже последние полгода. По его словам, такие сроки для установки недостаточно удачны, поскольку Украина находится в активной фазе войны.

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