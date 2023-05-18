Посол Франції відвідав Ізюм
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен відвідав Ізюм Харківської області, пише УНН з посиланням на Twitter чиновника.
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“Ізюм попри пережиті страждання поступово повертається до життя.
Дякуємо міському голові та начальнику військової адміністрації Степану Масельському за зустріч. Відвідали постраждалу міську лікарню та реконструйовану центральну площу. Чудова стійкість мешканців”, - пише Етьєн де Понсен.
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Французький посол також нагадав, що відвідував Ізюм після його деокупації, коли там почали виявляти масові поховання – зокрема, за участі французьких слідчих.
Дипломат не уточював, коли сам цього разу він відвідав Ізюм. Також про його візит не повідомляла міська влада. Проте голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в четвер повідомив про візит Етьєна де Понсена до Слов'янська й Краматорська.