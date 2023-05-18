Посол Франции посетил Изюм

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“Изюм несмотря на пережитые страдания постепенно возвращается к жизни.

Спасибо городскому голове и начальнику военной администрации Степану Масельскому за встречу. Посетили пострадавшую городскую больницу и реконструированную центральную площадь. Замечательная стойкость жителей”, - пишет Этьен де Понсен.

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Французский посол также напомнил, что посещал Изюм после его деоккупации, когда там начали обнаруживать массовые захоронения – в частности, при участии французских следователей.

Дипломат не уточнял, когда именно в этот раз он посетил Изюм. Также о его визите не сообщали городские власти. Однако глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в четверг сообщил о визите Этьена де Понсена в Славянск и Краматорск.