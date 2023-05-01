Посол Британії в Україні відреагувала на ранкові обстріли: українське ППО відповідає на "першотравневий будильник" рф
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Посол Великої Британії в Україні Мілінда Сіммонс відреагувала на ранкові вибухи у Києві, про це вона написла у своєму Твіттері, пише УНН.
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"Зараз на вулиці шумно. Судячи зі звуку, схоже, що українській ППО доводиться відповідати на "першотравневий будильник" Росії", - написала вона у Твіттері.
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Зранку в Україні була оголошена повітряна тривога.