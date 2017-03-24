Посол Британії назвала "кроком назад" зміни до закону про е-декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Зміни до законодавства, що розширюють перелік зобов’язаних подавати електронні декларації про майно й доходи на громадських діячів, є серйозним кроком назад. Про це повідомила посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф у Twitter, передає УНН.
“Зміни до е-декларування — серйозний крок назад, що може обмежити можливості ГО, посилити тиск на них, зашкодити реформам. Необхідно переглянути”, — написала Дж.Гоф.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада зобов’язала керівників громадських об’єднань подавати е-декларації.
Зміни до #едекларування серйозн крок назад, що може обмежити можливості ГО, посилити тиск на них, зашкодити реформам. Необхідно переглянути— Judith Gough (@JudithGoughFCO) 24 марта 2017 г.