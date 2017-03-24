Посол Великобритании назвала "шагом назад" изменения в закон о е-декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Изменения в законодательство, расширяющие перечень обязанных подавать электронные декларации об имуществе и доходах на общественных деятелей, является серьезным шагом назад. Об этом сообщила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в Twitter, передает УНН.
"Изменения в е-декларирования - серьезный шаг назад, что может ограничить возможности ОО, усилить давление на них, повредить реформам. Необходимо пересмотреть ", - написала Дж.Гоф.
Как сообщал УНН, Верховная Рада обязала руководителей общественных объединений подавать е-декларации .
Изменения в # едекларувании серьезный шаг назад, что может ограничить возможности ОО, усилить давление на них, повредить реформам. необходимо пересмотреть- Judith Gough (@JudithGoughFCO) 24 марта 2017 г.