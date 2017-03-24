Посол Великобритании назвала "шагом назад" изменения в закон о е-декларации

"Изменения в е-декларирования - серьезный шаг назад, что может ограничить возможности ОО, усилить давление на них, повредить реформам. Необходимо пересмотреть ", - написала Дж.Гоф.

Как сообщал УНН, Верховная Рада обязала руководителей общественных объединений подавать е-декларации .

Изменения в # едекларувании серьезный шаг назад, что может ограничить возможности ОО, усилить давление на них, повредить реформам. необходимо пересмотреть