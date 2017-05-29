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Послу РФ в Чорногорії вручили ноту протесту через затримання депутата в Москві

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Міністерство закордонних справ Чорногорії вручило ноту протесту послу Російської Федерації в Чорногорії Сергію Грицаю в зв'язку із затриманням в московському аеропорту Домодєдово депутата правлячої Демократичної партії соціалістів, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Послу РФ в Чорногорії вручили ноту протесту через затримання депутата в Москві

“У зв’язку із затриманням депутата Міодрага Вуковича посол Росії Сергій Грицай викликаний в МЗС, там йому вручена нота протесту. Також було вказано на неприйнятне ставлення відповідних російських органів, незаконне затримання депутата, в ході якого йому не було надано елементарні умови, незважаючи на його слабке здоров’я”, — йдеться в заяві уряду Чорногорії.

Також послу було вказано на “неприйнятне ставлення до дипломата Чорногорії в Росії, якій спочатку заборонили вступити в контакт з депутатом”.

“МЗС очікує, що будуть з’ясовані причини, маючи на увазі, що в даному випадку порушено міжнародне право і правила нормальної дипломатичної комунікації”, — йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, у РФ поскаржились на “сплеск антиросійської істерії” у Чорногорії.

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