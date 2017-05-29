Послу РФ в Черногории вручили ноту протеста из-за задержания депутата в Москве

"В связи с задержанием депутата Миодрага Вуковича посол России Сергей Грицай вызван в МИД, там ему вручена нота протеста. Также было указано на неприемлемое отношение соответствующих российских органов, незаконное задержание депутата, в ходе которого ему не было предоставлено элементарные условия, несмотря на его слабое здоровье", - говорится в заявлении правительства Черногории.

Также после было указано на "неприемлемое отношение к дипломату Черногории в России, которой сначала запретили вступить в контакт с депутатом".

"МИД ожидает, что будут выяснены причины, имея в виду, что в данном случае нарушено международное право и правила нормальной дипломатической коммуникации", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, в РФ пожаловались на "всплеск антироссийской истерии" в Черногории.