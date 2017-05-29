Послу РФ в Черногории вручили ноту протеста из-за задержания депутата в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Министерство иностранных дел Черногории вручило ноту протеста послу Российской Федерации в Черногории Сергею Грицаю в связи с задержанием в московском аэропорту Домодедово депутата правящей Демократической партии социалистов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В связи с задержанием депутата Миодрага Вуковича посол России Сергей Грицай вызван в МИД, там ему вручена нота протеста. Также было указано на неприемлемое отношение соответствующих российских органов, незаконное задержание депутата, в ходе которого ему не было предоставлено элементарные условия, несмотря на его слабое здоровье", - говорится в заявлении правительства Черногории.
Также после было указано на "неприемлемое отношение к дипломату Черногории в России, которой сначала запретили вступить в контакт с депутатом".
"МИД ожидает, что будут выяснены причины, имея в виду, что в данном случае нарушено международное право и правила нормальной дипломатической коммуникации", - говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, в РФ пожаловались на "всплеск антироссийской истерии" в Черногории.