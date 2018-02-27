Посли “Великої сімки” закликали якнайшвидше призначити голову НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Група Послів “Великої сімки” закликала Верховну Раду невідкладного призначити голову Національного банку України. Про це йдеться в заяві послів, оприлюдненій на сторінці канадського головування групи підтримки послів G7 в Twitter.
“Довгоочікуване призначення голови Національного банку України має вирішальне значення для збереження інституційної цілісності центрального банку. 3важаючи на важливу роль, яку Національний банк відіграє у підтримці макроекономічної стабільності, ми вважаємо, що сильне та незалежне керівництво установи є необхідною умовою підтримки економічного зростання, залучення інвестицій та підвищення рівня життя для всіх українців. Таким чином, ми закликаємо до невідкладного процесу обрання голови НБУ, який здатний впроваджувати незалежну політику банку”, — йдеться в повідомленні послів.
Нагадаємо, у четвер 1 березня Верховна Рада повинна розглянути кадрові питання щодо призначення нового голови Національного банку України.
Як повідомляв УНН, парламентська фракція “Блок Петра Порошенка” прийняла рішення підтримати на пост голови Нацбанку України в.о. голови НБУ Якова Смолія.