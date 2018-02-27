Послы "Большой семерки" призвали как можно быстрее назначить главу НБУ

"Долгожданное назначение главы Национального банка Украины имеет решающее значение для сохранения институциональной целостности центрального банка. Учитывая важную роль, которую Национальный банк играет в поддержании макроэкономической стабильности, мы считаем, что сильное и независимое руководство учреждения является необходимым условием поддержания экономического роста, привлечения инвестиций и повышения уровня жизни для всех украинцев. Таким образом, мы призываем к безотлагательному процессу избрания главы НБУ, который способен внедрять независимую политику банка", - говорится в сообщении послов.

Напомним, в четверг, 1 марта Верховная Рада должна рассмотреть кадровые вопросы о назначении нового главы Национального банка Украины.

Как сообщал УНН, парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" приняла решение поддержать на пост главы Нацбанка Украины и.о. председателя НБУ Якова Смолия.