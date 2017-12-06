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Посли G7 прокоментували затримання Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Посли Великої сімки в Україні висловили сподівання, що розслідування щодо екс-президента Грузії, екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі буде проведено оперативно і відповідно до юридичних норм країни. Про це сказано в заяві, оприлюдненій на сайті посольства Італії в Україні, передає УНН.

“Ми знаємо, що пана Саакашвілі затримали, і протести продовжуються. Ми уважно слідкуємо за розвитком ситуації”, — зазначили посли.

У G7 закликали всі сторони повністю поважати і підтримувати конституційний лад та правову систему в Україні, дотримуватися прав та обов’язків мирного протесту та утримуватися від спроб дестабілізації.

“Ми також очікуємо, що розслідування буде проведено оперативно та у відповідності до юридичних зобов’язань України”, — сказано в заяві.

Нагадаємо, раніше у Держдепі США закликали всі сторони в Україні до деескалації ситуації навколо екс-президента Грузії і колишнього губернатора Одеської області.

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