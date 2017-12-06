Послы G7 прокомментировали задержание Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Послы Большой семерки в Украине выразили надежду, что расследование в отношении экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили будет проведено оперативно и в соответствии с юридическими нормами страны. Об этом говорится в заявлении, обнародованой на сайте посольства Италии в Украине, передает УНН.
"Мы знаем, что господина Саакашвили задержали, и протесты продолжаются. Мы внимательно следим за развитием ситуации", - отметили послы.
В G7 призвали все стороны полностью уважать и поддерживать конституционный строй и правовую систему в Украине, соблюдать права и обязанности мирного протеста и воздерживаться от попыток дестабилизации.
"Мы также ожидаем, что расследование будет проведено оперативно и в соответствии с юридическими обязательствами Украины", - сказано в заявлении.
Напомним, ранее в Госдепе США призвали все стороны в Украине к деэскалации ситуации вокруг экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области.