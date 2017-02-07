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Посла Німеччини викликали до МЗС для пояснень щодо висловлювань про вибори на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Надзвичайного і Повноважного посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля викликано до Міністерства закордонних справ України для отримання пояснень щодо його висловлювань про вибори на Донбасі. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС.

Посла Німеччини викликали до МЗС для пояснень щодо висловлювань про вибори на Донбасі

“Посла Німеччини запрошено для надання пояснень щодо його висловлювань опублікованих в інтерв’ю одному з українських видань”, — повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНН, Голова парламентського комітету у закордонних справах Ганна Гопко під час виступу у ВР запропонувала викликати Надзвичайного і Повноважного посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля до МЗС України для спростування його заяви щодо можливості проведення виборів на Донбасі у присутності російських військ.

Крім того, міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступив проти “виборчих фарсів” на Донбасі “під дулами російських автоматів”.

Раніше посол Німеччини повідомив ЗМІ, що вибори на окупованому Донбасі можна провести і без попереднього гарантування безпеки.

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