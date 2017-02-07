Посла Германии вызвали в МИД для объяснений относительно высказываний о выборах на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Чрезвычайного и Полномочного посла Германии в Украине Эрнста Райхеля вызвали в Министерство иностранных дел Украины для получения объяснений относительно его высказываний о выборах на Донбассе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД.
"Посла Германии пригласили для дачи объяснений относительно его высказываний опубликованных в интервью одному из украинских изданий", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, председатель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко во время выступления в ВР предложила вызвать Чрезвычайного и Полномочного посла Германии в Украине Эрнста Райхеля в МИД Украины для опровержения его заявления о возможности проведения выборов в Донбассе в присутствии российских войск.
Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил против "избирательных фарсов" на Донбассе "под дулами российских автоматов".
Ранее посол Германии сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного обеспечения безопасности.