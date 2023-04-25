Посівний календар на травень: коли садити городину, аби врожай був добрим
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Травень – місяць, коли завершується посів, посадка та пересадка практично усіх культур. Це найгарячіший місяць для городників. Досвідченні господарі знають, як фази Місяця впливають на врожай. Аби городникам було простіше УНН підготував для вас посівний календар на травень.
Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки: 5, 8, 9,12,13, 18, 19 травня.
Місячний посівний календар на травень 2023
1 - 2 травня – базилік, материнка, розмарин, лікарські та чайні культури, цикорій.
3 – 4 травня - цибуля на зелень, шніт, часник, перець, баклажани, огірки, броколі та цвітна капуста, усі різновиди листової капусти, кабачки та патисони, гарбуз, стручкові (квасоля, нут, сочевиця та горох), кукурудза, зернові та соняшник, листові салати та качанні слати, шпинат, петрушка та кінза.
6 – 7 травня – коренеплоди (картопля, батат, буряк, редька, ріпа), а також селера та петрушка на корінь, цибуля, рукола та крес-салат, щавель, баштанні, а також мікрогрін. Сприятливі дні також для перцю, баклажанів та огірків.
10 - 11 травня - посадка картоплі, топінамбуру, батату, редьки та ріпи, цибулі, часнику, броколі та цвітної капусти, стеблової селери, кропу та фенхелю.
14 – 15 травня – картопля та топінамбур, буряк, редис, морква та пастернак, цибуля, перець, кале та інша листова капуста, листовий салат та шпинат, рукола та мангольд, петрушка, кінза та селера.
16 – 17 травня – в ці дні можна сіяти цибулю, листовий салат, шпинат, руколу, базилик та розмарин, а також мікрогрін.
20 травня – стручкові (також 22 травня).
21 – 22травня – середня та пізня капуста.
23 – 24 травня - редис, цибуля на зелень та шніт, огірки, кабачки, патисони та гарбуз, баштанні, зернові, рукола та крес.
25 – 29 травня – соняшник (25-27 травня), цикорій, базилік, материнка, розмарин (28-29 травня), лікарські та чайні культури.
30 – 31 травня – цибуля на зелень та шніт, часник, перець, баклажани, огірки, броколі та цвітна капуста, капуста, кале та листова капуста, кабачки, патисони та гарбуз, стручкові, кукурудза, зернові, соняшкник, листовий салат, шпинат, качанні салати, цикорій, петрушка, кінза та селера на листя, лікарські та чайні культури.
Найкращі дні для садових робіт у травні 2023
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- Сапання 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19
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- Пророщування насіння 3, 4, 6, 7, 10, 11, 23, 24, 30, 31
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- Пікірування, проріджування 10, 11, 18
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- Підживлення органічними добривами 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18
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- Підживлення мінеральними добривами 23, 24
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- Обрізка, омолодження, формування 6-11
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- Стрижка газону, косовиця трав 3, 4, 8, 9, 16, 17, 19, 23, 24, 30, 31
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- Прищипка, пасинкування 19, 20
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- Боротьба зі шкідниками та захворюваннями 12, 13, 16-19
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- Профілактичні обробки 1, 2, 8, 9, 20-22
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- Заготівля живців та прикопування відводків 10, 11, 14, 15
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- Щеплення та підгортання 23, 24
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- Очищення та обробка кори 5, 12, 13
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- Прибирання на ділянці 5, 8, 9, 19, 20
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- Збір квітів та лікарських трав 1-5, 23-27, 28-31
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- Збір насіння 2, 3, 5, 24, 25
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- Консервація, сушіння 1-13, 20-31
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- Засолювання та квашення 20-22
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