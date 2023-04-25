Посевной календарь на май: когда сажать овощи, чтобы урожай был хорошим
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Май – месяц, когда завершается посев, посадка и пересадка практически всех культур. Это самый горячий месяц для огородников. Опытные хозяева знают, как фазы Луны влияют на урожай. Чтобы огородникам было проще УНН подготовил для вас посевной календарь на май.
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки: 5, 8, 9,12,13, 18, 19 мая.
Лунный посевной календарь на май 2023
1 - 2 мая – базилик, душица, розмарин, лекарственные и чайные культуры, цикорий.
3 – 4 мая - лук на зелень, шнитт, чеснок, перец, баклажаны, огурцы, брокколи и цветная капуста, все разновидности листовой капусты, кабачки и патиссоны, тыква, стручковые (фасоль, нут, чечевица и горох), кукуруза, зерновые и подсолнечник, листовые салаты и кочанные слаты, шпинат, петрушка и кинза.
6 – 7 мая – корнеплоды (картофель, батат, свекла, редька, репа), а также сельдерей и петрушка на корень, лук, руккола и кресс-салат, щавель, бахчевые, а также микрогрин. Благоприятные дни также для перца, баклажанов и огурцов.
10 - 11 мая - посадка картофеля, топинамбура, батата, редьки и репы, лука, чеснока, брокколи и цветной капусты, стеблевого сельдерея, укропа и фенхеля.
14 – 15 мая – картофель и топинамбур, свекла, редис, морковь и пастернак, лук, перец, кале и другая листовая капуста, листовой салат и шпинат, руккола и мангольд, петрушка, кинза и сельдерей.
16 – 17 мая – в эти дни можно сеять лук, листовой салат, шпинат, рукколу, базилик и розмарин, а также микрогрин.
20 мая – стручковые (также 22 мая).
21 – 22 мая – средняя и поздняя капуста.
23 – 24 мая - редис, лук на зелень и шнитт, огурцы, кабачки, патиссоны и тыква, бахчевые, зерновые, руккола и кресс.
25 – 29 мая – подсолнечник (25-27 мая), цикорий, базилик, душица, розмарин (28-29 мая), лекарственные и чайные культуры.
30 – 31 мая – лук на зелень и шнитт, чеснок, перец, баклажаны, огурцы, брокколи и цветная капуста, капуста, кале и листовая капуста, кабачки, патиссоны и тыква, стручковые, кукуруза, зерновые, подсолнечник, листовой салат, шпинат, кочанные салаты, цикорий, петрушка, кинза и сельдерей на листья, лекарственные и чайные культуры.
Лучшие дни для садовых работ в мае 2023 года
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- Вспашка 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19
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- Проращивание семян 3, 4, 6, 7, 10, 11, 23, 24, 30, 31
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- Пикировка, прореживание 10, 11, 18
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- Подкормка органическими удобрениями 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18
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- Подкормка минеральными удобрениями 23, 24
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- Обрезка, омоложение, формирование 6-11
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- Стрижка газона, покос трав 3, 4, 8, 9, 16, 17, 19, 23, 24, 30, 31
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- Прививка, пасынкование 19, 20
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- Борьба с вредителями и заболеваниями 12, 13, 16-19
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- Профилактические обработки 1, 2, 8, 9, 20-22
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- Заготовка черенков и прикапывание отводков 10, 11, 14, 15
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- Прививка и окучивание 23, 24
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- Очистка и обработка коры 5, 12, 13
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- Уборка на участке 5, 8, 9, 19, 20
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- Сбор цветов и лекарственных трав 1-5, 23-27, 28-31
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- Сбор семян 2, 3, 5, 24, 25
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- Консервация, сушка 1-13, 20-31
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- Засолка и квашение 20-22
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