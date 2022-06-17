Посильна допомога: найстаріший банк України "Індустріалбанк" закрив кредит НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Як в умовах війні, так і протягом 30 років від дати створення "Індустріалбанк" піклується про державу і про кожного клієнта установи. Згідно з даними НБУ, 16 червня АБ "Індустріалбанк" достроково погасив 210 млн грн рефінансування, наданих НБУ, пише УНН.
Розуміючи, що зараз кожна гривня на рахунку для економіки, банк робить все можливе для підтримання національного регулятора усіма можливими ресурсами.
Рефінансування – це вливання грошей з боку регулятора (НБУ) на користь одного з банків з метою підтримки його ліквідності, тобто здатності вчасно і повною мірою виконувати свої обов’язки.
Саме завдяки цій конструктивній взаємодії "Індустріалбанк" уже понад 30 років працює для людей, тому навіть в умовах повномасштабної війни зберігає стабільність та піклується за своїх клієнтів.