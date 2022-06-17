Посильна допомога: найстаріший банк України "Індустріалбанк" закрив кредит НБУ

Розуміючи, що зараз кожна гривня на рахунку для економіки, банк робить все можливе для підтримання національного регулятора усіма можливими ресурсами.

Рефінансування – це вливання грошей з боку регулятора (НБУ) на користь одного з банків з метою підтримки його ліквідності, тобто здатності вчасно і повною мірою виконувати свої обов’язки.

Саме завдяки цій конструктивній взаємодії "Індустріалбанк" уже понад 30 років працює для людей, тому навіть в умовах повномасштабної війни зберігає стабільність та піклується за своїх клієнтів.