Посильная помощь: старейший банк Украины "Индустриалбанк" закрыл кредит НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Как в условиях войны, так и в течение 30 лет с даты создания "Индустриалбанк" заботится о государстве и каждом клиенте учреждения. Согласно данным НБУ, 16 июня, АБ "Индустриалбанк" досрочно погасил 210 млн грн рефинансирования, предоставленных НБУ, пишет УНН.
Понимая, что сейчас каждая гривна на счету для экономики, банк делает все возможное для поддержания национального регулятора всеми возможными ресурсами.
Рефинансирование – это вливание денег со стороны регулятора (НБУ) в пользу одного из банков в целях поддержания его ликвидности, то есть способности вовремя и в полной мере выполнять свои обязанности.
Именно благодаря этому конструктивному взаимодействию "Индустриалбанк" уже более 30 лет работает для людей, поэтому даже в условиях полномасштабной войны сохраняет стабильность и заботится о своих клиентах.