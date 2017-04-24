Посилення другої лінії бойовиків важким озброєнням зафіксовано на Донбасі

“На приморському напрямку російсько-терористичні війська посилюють другу лінію, ущільнюють бойові порядки. Між н.п.Азов (кол.Дзержинське) і Заїченко фіксувалося висування групи бронетехніки (4 одиниці БМП-2 та 2 од. МТ-ЛБ, до 2-х взводів живої сили)”, — йдеться в повідомленні.

Також вказано, що у районі Горлівського водосховища (по директрисі Трикотажна фабрика — Широка Балка) фіксувалася нова вогнева група окупантів (Урал з ЗУ-23-2 та два Камаза з 120-міліметровими мінометами) у напрямку до переднього краю.

“В районі Крутої Балки і на схід від Василівки фіксуються позиції для 120-міліметрових мінометів, на яких періодично з’являються вогневі групи противника з мінометами (обстріл — оперативне залишення позицій). На ділянці між Новогнатівським кладовищем (Донецьк) і Жабуньками оперує бронегрупа окупантів. У складі бронегрупи — 3 од. БМП-2 та 2 од. БМП-1. Ця бронегрупа веде обстріл під прикриттям великокаліберних кулеметів і 82-міліметрових мінометів”, — повідомив Д.Тимчук.

Також він зазначив, що на території, підконтрольній “ЛНР”, зафіксовано посилене перекидання армійськими бензовозами палива на Брянку та Кадіївку через Біле і Михайлівку (за добу фіксувалося 2 групи по 4-5 бензовозів в кожній).

“Судячи з усього, "7-а омсбр" окупаційних військ, що оперує в цьому районі, нарощує запаси ПММ, що може бути свідченням до підготовки до активних бойових дій”, — написав він.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий, ще двоє - поранені.