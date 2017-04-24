Усиление второй линии боевиков тяжелым вооружением зафиксировано на Донбассе

"На приморском направлении российско-террористические войска усиливают вторую линию, уплотняют боевые порядки. Между н.п.Азов (кол.Дзержинское) и Заиченко фиксировалось выдвижения группы бронетехники (4 единицы БМП-2 и 2 ед. МТ-ЛБ, до 2-х взводов живой силы)", - говорится в сообщении.

Также указано, что в районе Горловского водохранилища (по директрисе Трикотажная фабрика - Широкая Балка) фиксировалась новая огневая группа оккупантов (Урал с ЗУ-23-2 и два КамАЗа с 120-миллиметровыми минометами) по направлению к переднему краю.

"В районе Крутой Балки и к востоку от Васильевки фиксируются позиции для 120-миллиметровых минометов, на которых периодически появляются огневые группы противника с минометами (обстрел - оперативное оставление позиций). На участке между Новоигнатовским кладбищем (Донецк) и Жабуньками оперирует бронегруппа оккупантов. В составе бронегруппы - 3 ед. БМП-2 и 2 ед. БМП-1. Эта бронегруппы ведет обстрел под прикрытием крупнокалиберных пулеметов и 82-миллиметровых минометов", - сообщил Д.Тымчук.

Также он отметил, что на территории, подконтрольной "ЛНР", зафиксирована усиленная переброска армейскими бензовозами топлива на Брянку и Кадиевку через Белое и Михайловку (за сутки фиксировалось 2 группы по 4-5 бензовозов в каждой).

"Судя по всему, "7-я омсбр" оккупационных войск, что оперирует в этом районе, наращивает запасы ГСМ, может быть показанием к подготовке к активным боевым действиям", - написал он.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, еще двое - ранены.