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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Посилені заходи безпеки оголошено на Миколаївщині на період травневих свят

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 29 квітня. УНН. Напередодні травневих свят на Миколаївщині посилені заходи безпеки. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Миколаівськоі ОДА Олексій Савченко, передає УНН.

Посилені заходи безпеки оголошено на Миколаївщині на період травневих свят

“Згідно рівня терористичної загрози, прийняв рішення і ввів в області режим попередження терактів та можливих нападів”, — написав О.Савченко.

На в’їзді до Миколаєва встановлені блокпости, а в усіх містах області введено стан підвищеної бойової готовності.

Нагадаємо, 29 квітня УНН повідомляв, поліція Одеси працюватиме на травневі свята у посиленому режимі.

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