Посилені заходи безпеки оголошено на Миколаївщині на період травневих свят
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 29 квітня. УНН. Напередодні травневих свят на Миколаївщині посилені заходи безпеки. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Миколаівськоі ОДА Олексій Савченко, передає УНН.
“Згідно рівня терористичної загрози, прийняв рішення і ввів в області режим попередження терактів та можливих нападів”, — написав О.Савченко.
На в’їзді до Миколаєва встановлені блокпости, а в усіх містах області введено стан підвищеної бойової готовності.
Нагадаємо, 29 квітня УНН повідомляв, поліція Одеси працюватиме на травневі свята у посиленому режимі.