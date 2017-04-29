Усиленные меры безопасности объявлены в Николаеве в период майских праздников

"Согласно уровня террористической угрозы, принял решение и введении в области режима предупреждения терактов и возможных нападений", - написал А.Савченко.

На въезде в Николаев установлены блокпосты, а во всех городах области введено состояние повышенной боевой готовности.

Напомним, 29 апреля УНН сообщал, полиция Одессы работать на майские праздники в усиленном режиме .