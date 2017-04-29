Усиленные меры безопасности объявлены в Николаеве в период майских праздников
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 29 апреля. УНН. Накануне майских праздников в Николаевской обл. усилены меры безопасности. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Миколаивськои ОГА Алексей Савченко, передает УНН.
"Согласно уровня террористической угрозы, принял решение и введении в области режима предупреждения терактов и возможных нападений", - написал А.Савченко.
На въезде в Николаев установлены блокпосты, а во всех городах области введено состояние повышенной боевой готовности.
Напомним, 29 апреля УНН сообщал, полиция Одессы работать на майские праздники в усиленном режиме .