Пошуки уламків Ту-154 припинені через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Пошуки уламків літака Ту-154, що зазнав аварії в Чорному морі поблизу Сочі, припинені через дощ і туман, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
За інформацією ЗМІ, дощ і туман заважають роботі авіації. Тож робота у повітрі поки що завершена.
Як повідомляв УНН, 28 грудня другий бортовий самописець літака Ту-154 було піднято з дна Чорного моря.
Першу чорну скриньку підняли на поверхню 27 грудня.
Нагадаємо, 25 грудня вранці при вильоті з Сочі зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ту-154. Він мав доставити до Сирії Академічний ансамбль пісні і танцю Російської армії імені О.В.Александрова, знімальні групи “Першого каналу”, НТВ і телеканалу “Звезда”, а також виконавчого директора фонду “Справедлива допомога” Єлизавету Глінку, відому як “доктор Ліза”. Літак упав у море через лічені хвилини після зльоту. Загинули всі, хто перебував на борту, — 92 людини.