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Пошук жертв війни і репресій: у 2020 році до Інституту нацпам’яті звертались 37 разів

Пошук жертв війни і репресій: у 2020 році до Інституту нацпам’яті звертались 37 разів

Київ • УНН

 • 15708 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. До Українського інституту національної пам’яті в період з 1 січня 2020 року по 1 серпня 2020 року надійшло 37 звернень від громадян України та інших країн щодо розшуку їх родичів та встановлення долі близьких, які стали жертвами війни та політичних репресій. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомив голова Інституту Антон Дробович.

“Український інститут національної пам’яті розглянув ваше звернення щодо одержання інформації про опрацювання співробітниками Інституту у 2020 році звернень щодо розшуку родичів громадян та встановлення долі близьких, які стали жертвами війни та політичних репресій. Інформуємо, що за період від 1.01.2020 до 1.08.2020 р. Інститут одержав 37 відповідних запити. З них: 29 звернень громадян України, 1 звернення з Австралії, 1 звернення з Казахстану, 1 звернення з Нідерландів, 2 звернення з ФРН, 3 звернення з РФ”, - йдеться у відповіді на запит.

Вказано, що на кожне одержане звернення Інститут надав відповідь заявникові.

Повідомляється, що за результатами опрацювання звернень було надано:

1) 19 відповідей, що містили біографічні довідки розшукуваних осіб (переважно від 3 до 5 біографічних довідок в одному листі), а в окремих випадках і світлини розшукуваних осіб. Також ці відповіді містили поради щодо подальшого пошуку. З них: 15 на звернення громадян України, 1 на звернення з Австралії, 1 на звернення з Нідерландів, 1 на звернення з ФРН, 1 на звернення з РФ.
2) 18 відповідей, що не містили біографічних довідок, але містили поради щодо подальшого пошуку.

“Також інформуємо, що в роботі над зверненнями використовується 18 баз даних, списків, реєстрів та інших джерел, що містять інформацію про жертв війни та політичних репресій”, - вказано у відповіді на запит.

Нагадаємо, Дробович розповів, на якому етапі створення музею монументальної пропаганди у Каховці.

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