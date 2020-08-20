Поиск жертв войны и репрессий: в 2020 году в Институт нацпамяти обращались 37 раз

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4 марта, 12:57 • 126875 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. В Украинский институт национальной памяти в период с 1 января 2020 года по 1 августа 2020 года поступило 37 обращений от граждан Украины и других стран относительно розыска их родственников и установления судьбы близких, ставшими жертвами войны и политических репрессий. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщил председатель Института Антон Дробович.

"Украинский институт национальной памяти рассмотрел ваше обращение по получению информации о разработке сотрудниками Института в 2020 году обращений по розыску родственников граждан и установлению судьбы близких, ставших жертвами войны и политических репрессий. Информируем, что за период с 1.01.2020 до 1.08.2020 г. Институт получил 37 соответствующих запросов. Из них 29 обращений граждан Украины, 1 обращение с Австралии, 1 обращение с Казахстана, 1 обращение с Нидерландов, 2 обращения с ФРГ, 3 обращения с РФ", - говорится в ответе на запрос.

Указано, что на каждое полученное обращение Институт предоставил ответ заявителю.

Сообщается, что по результатам обработки обращений было предоставлено:

1) 19 ответов, содержащих биографические справки разыскиваемых лиц (преимущественно от 3 до 5 биографических справок в одном письме), а в отдельных случаях и фотографии разыскиваемых лиц. Также эти ответы содержали советы по дальнейшему поиску. Из них 15 на обращения граждан Украины, 1 на обращение с Австралии, 1 на обращение с Нидерландов, 1 на обращение с ФРГ, 1 на обращение с РФ.
2) 18 ответов не содержали биографических справок, но содержали советы по дальнейшему поиску.

"Также информируем, что в работе над обращениями используется 18 баз данных, списков, реестров и других источников, содержащих информацию о жертвах войны и политических репрессий", - указано в ответе на запрос.

Напомним, Дробович рассказал, на каком этапе создание музея монументальной пропаганды в Каховке.

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