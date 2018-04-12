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Пошта Gmail поповниться новими функціями і змінить дизайн

Пошта Gmail поповниться новими функціями і змінить дизайн

Київ • УНН

 • 6508 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Компанія Google повідомила адміністраторам G Suite про швидкий редизайн веб-версії Gmail і поповнення пошти новими функціями. Про це повідомляє УНН з посиланням на 9to5google.

Нова версія Gmail буде показувати за замовчуванням наявність прикріплених файлів і вкладень.

Також будуть додані "Розумні відповіді" (Smart Reply) які будуть аналізувати текст повідомлення і генерувати відповідь на основі контексту і ключових слів. На мобільних платформах таке вже є. Обіцяна також функція Easy access. По суті, це перезапуск плагінів і віджетів, які можуть створювати сторонні розробники. Їх можна буде підключати до веб-версії Gmail.

Читання листів можна буде відкласти - вони пропадуть з поштової скриньки на час і повернуться в неъ в зазначений час. Ця функція теж є в Inbox.

Крім цього, в новій версії за замовченням буде доступна права панель з додатковими функціями для "Календаря" і можливістю збереження даних. Це дозволить оперативно додавати нові події.

Поки що точної дати анонса не називають.

Як повідомляв УНН, корпорація Google Inc у вівторок анонсувала нову, удосконалену програму захисту для забезпечення безпеки для окремих користувачів, таких як державні чиновники і журналісти, які знаходяться під підвищеним ризиком кібератак.

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