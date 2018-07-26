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Порошенко звільнив голову Подільського району Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив Валентина Мондріївського з посади голови Подільської районної адміністрації. Про це повідомляється на сайті Президента, передає УНН.

"Звільнити Мондриївського Валентина Миколайовича з посади голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у повідомленні.

Також Порошенко призначив на цю посаду Віктора Смирнова з 27 липня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.

Нагадаємо, у Києві рух по вулиці Олени Теліги, де на перехресті з вулицею Кирилівською сталося руйнування дорожнього покриття поблизу шляхопроводу, відновлений.

Як повідомляв УНН, негода 25 липня пошкодила столичний шляхопровід. Внаслідок негоди зсунулась частина землі та конструкції мосту. Обвалу опорних конструкцій не було.

Українські Національні Новини

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