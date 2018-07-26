Порошенко уволил главу Подольского района Киева

"Освободить Мондриевского Валентина Николаевича с должности председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в сообщении.



Также Порошенко назначил на эту должность Виктора Смирнова с 27 июля 2018 года со сроком испытания один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством.



Напомним, в Киеве движение по улице Елены Телиги, где на перекрестке с улицей Кирилловской произошло разрушение дорожного покрытия вблизи путепровода, восстановлено.



Как сообщал УНН, непогода 25 июля повредила столичный путепровод. Вследствие непогоды сдвинулась часть земли и конструкции моста. Обвала опорных конструкций не было.



