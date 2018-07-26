Пошкодження мосту у Києві: рух по вулиці Теліги відновлено

"Рух по вулиці Олени Теліги відновлено", - повідомив Густєлєв.

Він також повідомив, що цей шляхопровід був вчора одним з найбільш проблемним об'єктом, проте зараз наслідки негоди вже ліквідовані. Обвалу несучих конструкцій не було.

Нагадаємо, негода 25 липня пошкодила столичний шляхопровід.