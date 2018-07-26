Пошкодження мосту у Києві: рух по вулиці Теліги відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У Києві рух по вулиці Олени Теліги, де на перехресті з вулицею Кирилівською сталося руйнування дорожнього покриття поблизу шляхопроводу, відновлений. Про це під час брифінгу повідомив голова КП "Київавтодор" Олександр Густєлєв, передає УНН.
"Рух по вулиці Олени Теліги відновлено", - повідомив Густєлєв.
Він також повідомив, що цей шляхопровід був вчора одним з найбільш проблемним об'єктом, проте зараз наслідки негоди вже ліквідовані. Обвалу несучих конструкцій не було.
Нагадаємо, негода 25 липня пошкодила столичний шляхопровід.