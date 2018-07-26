Повреждения моста в Киеве: движение по улице Телиги восстановлено

"Движение по улице Елены Телиги восстановлено", - сообщил Густелев.

Он также сообщил, что этот путепровод был вчера одним из наиболее проблемных объектов, однако сейчас последствия непогоды уже ликвидированы. Обвала несущих конструкций не было.

Напомним, непогода 25 июля повредила столичный путепровод.