Повреждения моста в Киеве: движение по улице Телиги восстановлено
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Киеве движение по улице Елены Телиги, где на перекрестке с улицей Кирилловской произошло разрушение дорожного покрытия вблизи путепровода, восстановлено. Об этом во время брифинга сообщил глава КП "Киевавтодор" Александр Густелев, передает УНН.
"Движение по улице Елены Телиги восстановлено", - сообщил Густелев.
Он также сообщил, что этот путепровод был вчера одним из наиболее проблемных объектов, однако сейчас последствия непогоды уже ликвидированы. Обвала несущих конструкций не было.
Напомним, непогода 25 июля повредила столичный путепровод.