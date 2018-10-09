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Пошкодження маршруток у Сумах: суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним

Пошкодження маршруток у Сумах: суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним

Київ • УНН

 • 6716 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у пошкодженні шин маршруток у Сумах. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Ковпаківського райсуду Сум.

Так, 5 жовтня слідчі судді Ковпаківського районного суду м. Суми розглядалися клопотання слідчих про обрання запобіжних заходів щодо чотирьох чоловіків, які вночі 3 жовтня в групі з іншими невстановленими особами вчинили хуліганські дії, а саме пошкодили автомобілі, що знаходилися на стоянці поблизу універмагу "Київ" у Сумах.

"Двом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання, одному – домашній арешт. Щодо четвертого чоловіка розгляд клопотання відкладено до 11:00 8 жовтня 2018 року", – зазначили в суді.

Згодом розгляд клопотання відклали на 9 жовтня. І сьогодні суд розглянув клопотання слідчого про обрання підозрюваному домашнього арешту у якості запобіжного заходу.

"Слідча суддя прийшла до висновку, що підозрюваний має молодий вік, постійно мешкає в місті Суми, навчається на денній формі, характеризується за місцем навчання позитивно, має сталі соціальні зв'язки, раніше злочинів не вчиняв та до кримінальної відповідальності не притягався, також слідчим та прокурором не доведено всі ризики для застосування виняткового запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, тому до нього може бути застосований більш м’який запобіжний захід, який забезпечить належну поведінку підозрюваного, – особисте зобов’язання. Ухвала оскарженню не підлягає", – проінформували у суді.

Нагадаємо, чотирьом затриманим під час пошкодження маршруток у Сумах оголосили про підозру.

Як повідомляв УНН, у Сумах група чоловіків порізала колеса в маршрутках служб-перевізників.

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