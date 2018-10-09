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Повреждение маршруток в Сумах: суд избрал меры пресечения четырем подозреваемым

Повреждение маршруток в Сумах: суд избрал меры пресечения четырем подозреваемым

Киев  •  УНН

 • 6716 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Суд избрал меры пресечения четырем подозреваемым в повреждении шин маршруток в Сумах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ковпаковского райсуда Сум.

Так, 5 октября следственные судьи Ковпаковского районного суда г. Сумы рассматривались ходатайства следователей об избрании меры пресечения в отношении четырех мужчин, которые ночью 3 октября в группе с другими неустановленными лицами совершили хулиганские действия, а именно повредили автомобили, находившихся на стоянке вблизи универмага "Киев" в Сумах.

"Двум подозреваемым избраны меры пресечения в виде личного обязательства, одному – домашний арест. Относительно четвертого мужчины рассмотрение ходатайства отложено до 11:00 8 октября 2018 года", – отметили в суде.

Впоследствии рассмотрение ходатайства отложили на 9 октября. И сегодня суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании подозреваемому домашнего ареста в качестве меры пресечения.

"Следственная судья пришла к выводу, что подозреваемый молодого возраста, постоянно проживает в городе Сумы, учится на дневной форме, характеризуется по месту учебы положительно, имеет сталые социальные связи, ранее преступлений не совершал и к уголовной ответственности не привлекался, также следователем и прокурором доказано все риски для применения исключительного меры пресечения в виде домашнего ареста, поэтому к нему может быть применена более мягкая мера пресечения, которая обеспечит надлежащее поведение подозреваемого, – личное обязательства. Постановление обжалованию не подлежит", – проинформировали в суде.

Напомним, четырем задержанным во время повреждения маршруток в Сумах объявили о подозрении.

Как сообщал УНН, в Сумах группа мужчин порезала колеса в маршрутках служб-перевозчиков.

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