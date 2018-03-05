Посередники Південної Кореї прибули до КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Провідні помічники президента Південної Кореї Мун Дже-іна в понеділок прилетіли до Північної Кореї для зустрічі з лідером республіки Кім Чен Іном. Візит має стати кроком в бік покращення міжкорейських відносин, а також допомогти розпочати діалог між КНДР та США, передає УНН з посиланням на Yonhap.
“Делегація спеціальних посланців президента Південної Кореї, в тому числі начальник Управління національної безпеки Чжон Еййон, прибула до Пхеньяну 5 березня”, — йдеться в заяві офіційної центральної інформаційної агенції Півночі.
Повідомляється, що делегація, яка складається з 10 осіб, пробуде в комуністичній державі протягом двох днів.
Перший південнокорейський офіційний представник міністра з питань національної безпеки Чунг Ей-йонг та директор Національної розвідки Півночі Су Хун, планують провести зустріч з Кім чен Ином вперше з тих пір, як він прийняв головування в державі шість років тому.
Як повідомляв УНН, 4 березня адміністрація президента Південної Кореї повідомила, що в КНДР відправляться двоє спецпосланців для допомоги у веденні діалогу між Пхеньяном і Вашингтоном.