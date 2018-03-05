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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56300 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 66817 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 69816 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105109 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Посредники Южной Кореи прибыли в КНДР

Посредники Южной Кореи прибыли в КНДР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Ведущие помощники президента Южной Кореи Мун Дже-ина в понедельник прилетели в Северную Корею для встречи с лидером республики Ким Чен Ином. Визит должен стать шагом в сторону улучшения межкорейских отношений, а также помочь начать диалог между КНДР и США, передает УНН со ссылкой на Yonhap.

"Делегация специальных посланников президента Южной Кореи, в том числе начальник Управления национальной безопасности Чжон Еййон, прибыла в Пхеньян 5 марта", - говорится в заявлении официального центральной информационного агентства Севера.

Сообщается, что делегация, состоящая из 10 человек, пробудет в коммунистическом государстве в течение двух дней.

Первый южнокорейский официальный представитель министра по вопросам национальной безопасности Чунг Эй Юн и директор Национальной разведки Севера Су Хун, планируют провести встречу с Ким чен Ыном впервые с тех пор, как он принял председательство в государстве шесть лет назад.

Как сообщал УНН, 4 марта администрация президента Южной Кореи сообщила, что в КНДР отправятся двое спецпосланников для помощи в ведении диалога между Пхеньяном и Вашингтоном.

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