Посредники Южной Кореи прибыли в КНДР

"Делегация специальных посланников президента Южной Кореи, в том числе начальник Управления национальной безопасности Чжон Еййон, прибыла в Пхеньян 5 марта", - говорится в заявлении официального центральной информационного агентства Севера.

Сообщается, что делегация, состоящая из 10 человек, пробудет в коммунистическом государстве в течение двух дней.

Первый южнокорейский официальный представитель министра по вопросам национальной безопасности Чунг Эй Юн и директор Национальной разведки Севера Су Хун, планируют провести встречу с Ким чен Ыном впервые с тех пор, как он принял председательство в государстве шесть лет назад.

Как сообщал УНН, 4 марта администрация президента Южной Кореи сообщила, что в КНДР отправятся двое спецпосланников для помощи в ведении диалога между Пхеньяном и Вашингтоном.