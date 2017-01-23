Посадовцю Обухівської РДА повідомили про підозру в службовій недбалості
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Прокуратура Київської області повідомила про підозру колишньому начальнику загального відділу Обухівської районної державної адміністрації за неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до збитків на понад 54 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.
За інформацією прес-служби, колишній начальник загального відділу апарату Обухівської РДА, неналежним чином виконуючи службові обов’язки, не перевірила відповідність тексту копії розпорядження виконувача обов’язків голови Обухівської РДА на відповідність його оригіналу та засвідчила копію розпорядження.
Вказаним розпорядженням голови Обухівської РДА було надано дозвіл на виготовлення технічної документації на земельну ділянку 134 громадянам в адміністративних межах Обухівської міської ради.
“Таким чином, неналежне виконання своїх службових обов’язків посадовцем призвело до передачі земельної ділянки загальною площею понад 16 га, із власності територіальної громади м. Обухів у приватну власність, що спричинило тяжкі наслідки інтересам територіальної громади міста”, — повідомили у пре-службі.
Так, згідно висновку експерта, загальна вартість вказаної земельної ділянки становить більше ніж 54 млн гривень.
Дії службовця кваліфіковано за ч.2 ст.367 (службова недбалість) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних доходів громадян або без такого.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.