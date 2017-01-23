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Должностному лицу Обуховской РГА сообщили о подозрении в служебной халатности

Должностному лицу Обуховской РГА сообщили о подозрении в служебной халатности

Киев • УНН

 • 6831 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении бывшему начальнику общего отдела Обуховской районной государственной администрации за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что привело к убыткам на более 54 миллионов гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

По информации пресс-службы, бывший начальник общего отдела аппарата Обуховской РГА, ненадлежащим образом исполняя служебные обязанности, не проверила соответствие текста копии распоряжения исполняющего обязанности главы Обуховской РГА на соответствие его оригинала и показала копию распоряжения.

Указанным распоряжением главы Обуховской РГА было предоставлено разрешение на изготовление технической документации на земельный участок 134 гражданам в административных границах Обуховского городского совета.

"Таким образом, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей должностным лицом привело к передаче земельного участка общей площадью более 16 га, из собственности территориальной общины г. Обухов в частную собственность, что повлекло тяжелые последствия интересам территориальной общины города", - сообщили в пресс-службе.

Так, согласно заключению эксперта, общая стоимость указанного земельного участка составляет более 54 млн гривен.

Действия служащего квалифицированы по ч.2 ст.367 (служебная халатность) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых доходов граждан или без такового.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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