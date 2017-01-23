Должностному лицу Обуховской РГА сообщили о подозрении в служебной халатности
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении бывшему начальнику общего отдела Обуховской районной государственной администрации за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что привело к убыткам на более 54 миллионов гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
По информации пресс-службы, бывший начальник общего отдела аппарата Обуховской РГА, ненадлежащим образом исполняя служебные обязанности, не проверила соответствие текста копии распоряжения исполняющего обязанности главы Обуховской РГА на соответствие его оригинала и показала копию распоряжения.
Указанным распоряжением главы Обуховской РГА было предоставлено разрешение на изготовление технической документации на земельный участок 134 гражданам в административных границах Обуховского городского совета.
"Таким образом, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей должностным лицом привело к передаче земельного участка общей площадью более 16 га, из собственности территориальной общины г. Обухов в частную собственность, что повлекло тяжелые последствия интересам территориальной общины города", - сообщили в пресс-службе.
Так, согласно заключению эксперта, общая стоимость указанного земельного участка составляет более 54 млн гривен.
Действия служащего квалифицированы по ч.2 ст.367 (служебная халатность) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых доходов граждан или без такового.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.