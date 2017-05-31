Посадовцю Луганської обласної дитячої лікарні повідомлено про підозру в корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Заступнику головного лікаря Луганської обласної дитячої клінічної лікарні повідомлено про підозру у вчиненні корупційного правопорушення, що завдало збитків державним інтересам на суму майже 1 млн грн. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.
"Прокуратура Луганщини повідомила про підозру заступнику головного лікаря Луганської обласної дитячої клінічної лікарні у вчиненні корупційного правопорушення, що завдало збитків державним інтересам на суму майже 1 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Прокуратурою Луганської області повідомлено про підозру заступнику головного лікаря Луганської обласної дитячої клінічної лікарні за фактом зловживання службовим становищем, тобто умисного використання службовою особою свого службового становища, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Встановлено, що заступник головного лікаря Луганської обласної дитячої клінічної лікарні протягом 2015 року без проведення процедур тендерних торгів, шляхом укладання договорів придбала товарно-матеріальні цінності, спеціальний та дитячий одяг, медичні прилади по цінам, що значно перевищують ринкові. Внаслідок неправомірних дій службової особи державним інтересам завдано збитків на загальну суму майже 1 млн грн.
Наразі вирішується питання про застосування до останньої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, що санкція ч. 2 ст. 364 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3-ьох до 6-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-ьох років, зі штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Як повідомляв УНН 30 травня, лікарів на Львівщині судитимуть за професійну недбалість.