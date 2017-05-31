Должностному лицу Луганской областной детской больницы сообщено о подозрении в коррупции

"Прокуратура Луганской области сообщила о подозрении заместителю главного врача Луганской областной детской клинической больницы в совершении коррупционного правонарушения, нанесшего ущерб государственным интересам на сумму почти 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Прокуратурой Луганской области сообщено о подозрении заместителю главного врача Луганской областной детской клинической больницы по факту злоупотребления служебным положением, т. е. умышленном использовании своего служебного положения, повлекшем тяжкие последствия для государственных интересов, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что заместитель главного врача Луганской областной детской клинической больнице в течение 2015 года без проведения процедур тендерных торгов, путем заключения договоров приобрела товарно-материальные ценности, специальную и детскую одежда, медицинские приборы по ценам, значительно превышающим рыночные. Вследствие неправомерных действий должностного лица государственным интересам нанесен ущерб на общую сумму почти 1 млн грн.

Сейчас решается вопрос о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что санкция ч. 2 ст. 364 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 6-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, со штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНН 30 мая, врачей во Львовской области будут судить за профессиональную небрежность.