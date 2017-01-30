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Посадовцю Лисичанської міськради повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Начальнику відділу Лисичанської міської ради повідомили про підозру у зловживанні владою під час закупівлі дорожньої машини комбінованої вартістю понад 2,2 млн гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.

За інформацією прес-служби, керівник без проведення відкритого тендеру уклав договір купівлі-продажу з комерційною структурою. Згідно з умовами товариство повинно було поставити дорожню машину комбіновану у визначений термін. Не зважаючи на те, що автомобіль поставлений не був, на рахунки товариства перерахували кошти в повному обсязі — понад 2,2 мільйони гривень.

В подальшому був поставлений автомобіль, який не відповідав технічним вимогам, зазначених у договорі.

Наразі Лисичанською місцевою прокуратурою начальнику відділу Лисичанської міської ради повідомлено про підозру за ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, зі штрафом від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень.

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