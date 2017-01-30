Должностному лицу Лисичанского горсовета сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Начальнику отдела Лисичанского городского совета сообщили о подозрении в злоупотреблении властью при закупке дорожной машины комбинированной стоимостью более 2,2 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
По информации пресс-службы, руководитель без проведения открытого тендера заключил договор купли-продажи с коммерческой структурой. По условиям общество должно было поставить дорожную машину комбинированную в определенный срок. Несмотря на то, что автомобиль поставлен не был, на счета общества перечислили средства в полном объеме - более 2,2 миллиона гривен.
В дальнейшем был поставлен автомобиль, который не отвечал техническим требованиям, указанным в договоре.
Сейчас Лисичанской местной прокуратурой начальнику отдела Лисичанского городского совета сообщено о подозрении по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, со штрафом от 8500 до 17000 гривен.